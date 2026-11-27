Ataque ruso contra la región de Zaporiyia, a 26 de noviembre. - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este viernes en un ataque ruso contra la red de suministro de agua de la ciudad ucraniana de Nizhin, en la provincia de Chernígov, que ha dejado otros cuatro heridos.

Según ha informado el alcalde de la localidad, Oleksandr Kodola, en un mensaje en redes sociales, el ataque ruso tenía como objetivo la red de abastecimiento de agua y aparte de dos muertos hay cuatro heridos, con todavía la posibilidad de que haya más víctimas entre los escombros de la instalación.

"Los servicios competentes están trabajando en el lugar de los hechos. Expresamos nuestro más sincero pésame a las familias de los fallecidos", ha señalado Kodola.

ATAQUES EN OTRAS REGIONES UCRANIANAS

Este episodio se suma a una serie de ataques registrados esta madrugada contra la instalaciones energéticas y ferroviarias, además de zonas residenciales en distintas provincias de Ucrania. El ataque más grave se ha registrado en la ciudad de Izium, en Járkov, donde un bombardeo ruso ha provocado un incendio en un bloque de apartamentos causando cinco heridos.

En la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, ataques rusos han golpeado las estaciones de tren de Krivói Rog y Kamianski, además de dos minas de carbón. En las regiones de Vinnitsia y Kropivnitski los bombardeos golpearon subestaciones eléctricas y en las provincias de Zaporiyia, Kiev y Mikolaiv, los ataques afectaron a instalaciones de producción y almacenes.