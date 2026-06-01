Al menos dos muertos en un bombardeo israelí junto a un hospital de Tiro, en el sur de Líbano

Archivo - Una ambulancia junto al Hospital Yabal Amel de Tiro, en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y 23 han resultado heridas en un ataque de la aviación israelí sobre un edificio situado enfrente del Hospital Yabal Amel de Tiro, en medio de la ofensiva militar israelí sobre territorio libanés.

El ataque ha afectado a varios edificios y un aparcamiento situados enfrente del hospital, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. Tras el bombardeo, el Hospital Hiram de Tiro, en el sur del país, ha hecho un llamamiento a la donación de sangre de todos los tipos para atender a los heridos.

El bombardeo ha provocado además un corte del suministro eléctrico en las unidades de cuidados intensivos que ha dejado sin oxígeno a los pacientes. También se han registrado importantes daños en las unidades de cuidados intensivos, las plantas de pacientes ingresados, el centro de diálisis y las inmediaciones del centro sanitario.

Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan graves daños como consecuencia del ataque de la aviación israelí sobre esta zona, ubicada a las afueras de la ciudad de Tiro.