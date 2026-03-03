Al menos dos muertos tras estrellarse un helicóptero al sur de Manila, Filipinas

Imagen de archivo del helicóptero siniestrado en Rizal, Filipinas. - Europa Press/Contacto/Guo Yige

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas este martes tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban a la altura del municipio de Pililla, en la provincia filipina de Rizal, situada al sur de Manila, la capital del país.

Las fuerzas de seguridad han confirmado de momento que hay dos víctimas mortales, de las cuales una de ellas sería de origen malasio. El accidente tuvo lugar sobre las 7.27 horas (hora local) en la zona de Quisao, Pililla, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippines Star'.

Un total de cinco personas han tenido que ser trasladadas a un hospital de la zona tras el siniestro. El alcalde de Pililla, John Masinsin, ha aclarado durante una rueda de prensa que una de las víctimas mortales pereció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas sufridas, mientras que la segunda ha muerto tras ser trasladada al hospital.

Asimismo, ha confirmado que una de ellas era de origen extranjero, aunque no ha dado detalles sobre la identidad de ninguno de los pasajeros a bordo del helicóptero. El piloto estaría entre los heridos.