Al menos dos muertos por una explosión cerca de un vehículo policial en el oeste de Pakistán

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 18 han resultado heridas este jueves por la explosión de un artefacto activado por control remoto contra un vehículo policial en la localidad de Wana, ubicada en la provincia de Jaiber Pastunjuá, en el oeste de Pakistán.

La Policía ha confirmado que entre los heridos hay dos agentes y que se ha declarado el estado de emergencia en el hospital de Wana por el alto número de personas que se espera que lleguen para recibir tratamiento, según ha informado la cadena paquistaní Geo TV.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona tras la explosión y han iniciado una operación de búsqueda para localizar a los responsables del ataque. Además, han iniciado una investigación para determinar el tipo de explosivo utilizado. Por el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría.

Pakistán ha registrado durante los últimos meses un repunte de los ataques, principalmente por parte de Tehrik-i-Talibán Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y grupos separatistas baluches como el Ejército de Liberación Baluche (BLA) --de corte etnonacionalista--, que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia.