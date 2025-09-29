Al menos dos muertos en nuevos ataques de Israel contra Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el sur de Líbano. - STR/dpa - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este lunes en el marco de varios ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas del sur y el este de Líbano a pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

El Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias de Líbano, perteneciente al Ministerio de Sanidad, ha indicado que los "ataques con drones israelíes" se han saldado con un muerto en Sohmor, en el valle de la Bekaa, y otro en Al Fawwa, en Nabatiye.

Así, ha indicado que una tercera persona ha resultado heridas en Aitarun, un municipio del sur del país, según informaciones de la agencia libanesa de noticias NNA, si bien no ha dado detalles sobre si los fallecidos eran civiles o milicianos.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como el partido-milicia Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

El Ejército libanés asegura que Israel ha violado el alto el fuego en más de 4.500 ocasiones a pesar de que las autoridades israelíes insisten en que el pacto no ha sido violado.