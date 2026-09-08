Al menos dos muertos y tres heridos por un ataque ruso contra la región de Kiev

Daños en la fachada de un edificio residencial en Kiev, Ucrania, por un ataque con drones de Moscú - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas este martes a causa de un ataque perpetrado por el Ejército ruso contra la región ucraniana de Kiev, según han denunciado las autoridades locales.

"Lamentablemente, hay dos fallecidos y tres heridos como consecuencia del ataque enemigo en la región de Kiev", ha informado el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.

Tkachenko ha denunciado, asimimo, un ataque con drones de las Fuerzas Armadas rusas contra un almacén en el distrito de Bucha, que ha dañado un vehículo, generado un incendio y provocado varios heridos, que han sido hospitalizados.

"En el lugar de los hechos están trabajando los equipos de rescate y todos los servicios pertinentes", ha agregado el dirigente, tras confirmar la extinción de las llamas.

También en sus redes sociales ha anunciado la modificación del toque de queda en la región de Kiev de modo que, "a partir del 10 de septiembre, estará vigente de 1.00 a 5.00 horas" (hora local).

"Esta decisión constituye una medida equilibrada para que las autoridades, las empresas y las infraestructuras se adapten a los continuos ataques rusos", ha defendido antes de asegurar que la medida se ha tomado en coordinación con la homónima localidad para evitar "discrepancias" y, a su vez, "malentendidos" entre la población.