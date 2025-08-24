Al menos dos palestinos detenidos en Tel Aviv

Archivo - Un policía en Tel Aviv (archivo) - Europa Press/Contacto/Jamal Awad - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía israelí ha detenido este domingo en Tel Aviv a al menos dos palestinos que entraron ilegalmente en Israel y que según medios israelíes podrían estar preparando un atentado.

Los sospechosos han sido detenidos en una operación conjunta de la Policía y el Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos. Ambos han sido trasladados para ser interrogados, según la información policial oficial, recogida por el diario 'The Times of Israel'.

Medios hebreos han informado de que varios palestinos más han sido detenidos en Tel Aviv tras varias horas de búsqueda y tras la emisión de una alerta terrorista, extremo del que no ha habido confirmación oficial por el momento.

Las últimas detenciones se habrían producido en las inmediaciones del puerto de Tel Aviv.