Cuerpos de palestinos en el Hospital de Al Shifa, en la Franja de Gaza - Salah Hashem / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Un hombre de 24 años identificado como Nafiz Nayi Misran ha muerto debido a la gravedad de sus heridas tras un bombardeo israelí en las inmediaciones de la Universidad de Al Aqsa, al oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según recoge el diario palestino 'Filastín'.

Por otra parte, Mayid Shadi Masud ha muerto tras el lanzamiento de dos bombas desde un dron cuadricóptero sobre una tienda de campaña en la zona de Bir al Naya, al oeste del campamento de Yabalia, en el norte del enclave palestino.

Varios palestinos más han resultado heridos en un ataque con drones cerca de Tamraz, en el centro de la Ciudad de Gaza, y varias personas más han resultado heridas, una de carácter crítico, en un ataque de drones israelíes al norte del campamento Al Shati, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Asimismo se ha informado de un herido de bala por disparos de militares israelíes en Al Saua, al este de Deir al Balá.

También se ha informado de que drones han arrajado objetos sobre casas de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, de disparos desde carros de combate en Al Mauasi y de ataques desde buques de guerra israelíes frente a Jan Yunis.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha publicado también este domingo su balance de víctimas, en el que incluyen tres nuevos fallecidos durante la jornada del sábado --un nuevo muerto y dos cuerpos recuperados de entre los escombros--, así como un balance de 1.723 muertos y 6.208 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego.

En total, desde el inicio de la operación israelí de represalia tras el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí que se saldó con unas 1.200 muertes se han contabilizado 74.793 palestinos muertos y 176.348 los heridos.