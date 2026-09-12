Al menos dos palestinos muertos y varios heridos en ataques atribuidos a Israel en la Franja de Gaza

Palestinos desplazados en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido y decenas más han resultado heridas en la Franja de Gaza y Cisjordania en una nueva jornada de ataques atribuidos a las fuerzas israelíes y a colonos en los territorios palestinos, según ha informado la agencia de noticias Wafa.

En el sur de la Franja, un civil palestino ha muerto y otras nueve personas, entre ellas varios menores, han sufrido heridas de diversa consideración después de que un dron del Ejército israelí atacara a un grupo de personas concentradas en la localidad de Mawasi, en la gobernación de Rafá, cerca de Jan Yunis.

En la ciudad de Gaza, otro palestino ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas el jueves durante un ataque israelí contra un grupo de ciudadanos en el barrio de Al Daraj.

Asimismo, varias personas han resultado heridas tras un bombardeo en el oeste de Beit Lahia, en el norte del enclave. Además, en el centro de la Franja, una persona ha sufrido heridas por disparos efectuados desde vehículos militares israelíes en las inmediaciones del campamento de Al Magazi.

La violencia también se ha extendido a Cisjordania, donde dos vecinos de la localidad de Al Mughayir, en el noreste de Ramala, han sufrido fracturas y contusiones después de ser atacados por colonos en la carretera que comunica Ramala con Jericó.

Según WAFA, varios colonos han disparado contra personas que se encontraban en una explotación agrícola situada al este de la mencionada localidad, en un intento de hacer frente a otro ataque contra una granja avícola de la zona.