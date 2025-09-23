Al menos dos policías heridos en un ataque perpetrado por manifestantes contra un cuartel general en Ecuador

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ecuador ha informado de que al menos dos agentes han resultado heridos en un ataque perpetrado por un grupo de manifestantes indígenas contra un cuartel general en la ciudad de Otavalo, situada al norte de Quito, en el marco de las protestas que vienen sucediéndose desde la semana pasada contra la decisión del Gobierno de retirar el subsidio al diésel.

Las fuerzas de seguridad han indicado que los agentes en cuestión se encontraban en el cuartel cuando más de un millar de manifestantes provocaron daños a las instalaciones. Así, se han referido a estas acciones como "terroristas" y han lamentado que los vehículos policiales también han sufrido daños.

"Se ha puesto en peligro la integridad física de nuestros compañeros, que se encontraban en la mencionada dependencia. (...). Rechazamos categóricamente estos actos terroristas, que pretenden sembrar el caos y el terror en la comunidad", han dicho.

En este sentido, han lamentado que se trata de actos que "atentan contra la seguridad de la ciudadanía, el orden público y los bienes estatales y privados". "Hacemos un llamado a la calma y al diálogo, como la única vía legítima para expresar demandas y resolver conflictos", han apuntado, según informaciones del diario 'El Telégrafo'.

"Las protestas no pueden ni deben convertirse en un enfrentamiento contra la fuerza pública ni traducirse en la destrucción de bienes al servicio de todos los ecuatorianos", han aseverado, al tiempo que han incidido en que "seguirán actuando con firmeza y respeto irrestricto a los Derechos Humanos para restablecer el orden".