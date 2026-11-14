Al menos un muerto y 30 heridos en una explosión de gas en un municipio al sur de Buenos Aires, Argentina

Archivo - Un edificio derrumbado en Buenos Aires, Argentina - Claudio Santisteban / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y más de 30 han resultado heridas en una fuerte explosión de gas este viernes en Lanús, al sur en la provincia de Buenos Aires, durante los trabajos de renovación de red por parte de operarios de Metrogas --la principal empresa distribuidora de gas natural en el país-- que terminaron dañando un caño, provocando un enorme fuego que los equipos de emergencia todavía intentan apagar.

Según ha informado el Gobierno regional, una persona ha fallecido y más de 30 resultaron heridas. Aunque inicialmente se había reportado la desaparición de dos personas, las autoridades municipales han confirmado más tarde que ambas fueron encontradas, ya que una estaba en "estado de desorientación" y la otra que se había reportado era una "falsa alarma familiar", según ha recogido el diario argentino 'La Nación'.

"De las dos personas informadas como desaparecidas, una de ellas ya ha sido encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que registraba la zona; y la otra fue productor de una falsa alarma familiar", ha informado el presidente del municipio, Julián Álvarez, a través de un comunicado.

Entre los heridos, siete son de gravedad y trece permanecen en observación fuera de peligro y diez han sido dadas de alta.

Por otro lado, fuentes judiciales han indicado que dos directivos de Metrogas han sido trasladados a la Fiscalía General de Lanús para ser identificados. El Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad ya ha anticipado en un comunicado que se llevarán a cabo las "auditorías siniestrales correspondientes que pondrá a disposición de la Justicia".

De acuerdo con la empresa distribuidora Metrogas, el incidente se ha producido cuando una máquina que operaba en la zona dañó un caño de la red, desencadenando el incendio. La fuerza del estallido ha destruido varios locales, entre ellos una charcutería que se derrumbó prácticamente por completo, lo que dejó escombros sobre la carretera y coches quemados.