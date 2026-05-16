Al menos un muerto y cinco heridos durante protestas en Comoras contra los precios del combustible

Archivo - Imagen de archivo de un pescador en Comoras - Europa Press/Contacto/Dong Jianghui - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en el archipiélago de Comoras, que lleva desde este pasado lunes asolado por protestas y una huelga general contra la subida de los precios del combustible.

Los incidentes violentos han ocurrido en la isla de Anjouan, en medio de una movilización policial para contener una manifestación en la zona de Mpage, según ha confirmado la Fiscalía de la capital de la isla, Mutsamudu, en un comunicado recogido por Comoras Infos, donde precisa el balance provisional de víctimas y el comienzo de una investigación sobre lo ocurrido.

"En este contexto, la Fiscalía garantizará que todas las investigaciones se lleven a cabo con rigor, imparcialidad y en estricto cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales", ha anunciado en su comunicado.

La Fiscalía, por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a mantener la calma, actuar con moderación y responsabilidad. "Se solicita a todos que se abstengan de difundir rumores, información errónea o cualquier forma de manipulación que pueda exacerbar las tensiones, y que colaboren con las autoridades competentes en la investigación en curso", ha concluido.

La huelga fue declarada en respuesta a la decisión del Gobierno de aumentar los precios del diésel en un 46% y los de la gasolina en un 35%, alegando como razón el conflicto de Oriente Medio; una subida que está teniendo un efecto catastrófico para la economía nacional en general y la pesca, pilar imprescindible, en particular.