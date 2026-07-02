Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque ruso con bomba guiada en Dnipropetrovsk

Ataque ruso contra un supermercado en Dnipro el pasado junio. - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves un nuevo ataque ruso contra la región de Dnipropetrovsk que deja una víctima mortal, una niña de 7 años, y cuatro heridos, entre ellos otro menor, en un ofensiva con una bomba guiada.

"Los rusos mataron a una niña de 7 años e hirieron a otras cuatro personas, entre ellas un menor. El enemigo lanzó un ataque con una bomba aérea guiada contra la comunidad de Bohinivka, en el distrito de Sinelnikove", ha denunciado el gobernador de la región, Oleksandr Hanzha en un mensaje en redes sociales.

Según ha indicado, el ataque ha afectado a una familia al completo, y una menor, de 11 años fue trasladada al hospital en estado grave. También fueron hospitalizados tres adultos, dos de ellos graves.

Este ataque se produce cuando Ucrania en medio del ataque a mayor escala desde el inicio de la guerra lanzada en 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin. La oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves contra Kiev deja 18 muertos, además de 85 heridos.

El caso han generado la condena de distintos países europeos que han criticado los "bárbaros" ataques y denunciado que evidencia la falta de interés de Moscú en negociar la paz con Ucrania. Mientras la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que propondrá a los Estados miembro nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al recrudecimiento de los ataques.