Al menos un muerto, dos desaparecidos y 30 heridos por una explosión en Lanús (Argentina)

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto, dos han sido dadas por desaparecidas y 30 han resultado heridas a causa de una explosión registrada este viernes a causa de una fuga de gas en un municipio cercano a la capital de Argentina, Buenos Aires, han confirmado las autoridades locales.

El Gobierno de Lanús ha precisado, en un balance preliminar de víctimas, una única víctima mortal hallada en el lugar del accidente y 30 heridos que han sido hospitalizados en centros de la zona, incluidos siete de "gravedad" y trece que permanecen en observación "fuera de peligro".

Los equipos de emergencia desplazados a la zona continúan a esta hora las labores de búsqueda y rescate, habida cuenta que "aún se desconoce el paradero de dos personas", según ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

La explosión ha tenido lugar poco antes de las 10.52 horas, hora local, en la intersección entre dos calles en las que estaba "trabajando" Exgadet, una empresa contratada por Metrogas --la principal empresa privada de distribución de gas natural en Argentina-- realizando tareas de "renovación de redes". "En una de las maniobras con una máquina tuneladora dañaron el caño de la red de distribución", han relatado las autoridades.

En su nota, el Gobierno de Lanús ha afeado al personal de la empresa que haya "optado" por informar de la rotura del caño, que habría tenido lugar a las 9.44 horas, hora local, al servicio interno de MetroGAS y no a los sistemas de emergencias locales.

Esta decisión, apunta, ha impedido a las autoridades activar el protocolo a tiempo para evacuar la zona, teniendo en cuenta que la rotura del caño se produjo "más de una hora antes de la explosión". "Se ha perdido un tiempo muy valioso", ha lamentado.

La Fiscalía argentina ha ordenado ya la detención de dos directivos de Metrogas, que ha asegurado que "no se incumplieron los protocolos de seguridad".