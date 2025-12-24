Al menos un muerto y nueve heridos por disparos del Ejército de Israel en el norte de Gaza

Archivo - Palestinos desplazados en la ciudad de Yabalia ante la intensificación de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto y otros nueve han resultado heridos este miércoles por disparos del Ejército de Israel en la localidad de Yabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.

Fuentes médicas del hospital Al Shifa han informado en declaraciones al diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que la víctima mortal ha sido identificada como Ayub Abdel Ayesh Nasr, que ha "sucumbido debido a la gravedad de las heridas provocadas por las fuerzas de ocupación".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 406 personas y otras 1.118 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 653 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.