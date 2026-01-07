Al menos un muerto por un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Jersón, en el sur de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un militar ruso desplegado en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Jersón, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Jersón, Yaroslav Shanko, ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales que de momento se ha confirmado la presencia de una víctima mortal, por lo que las autoridades locales se encuentran "trabajando para que sea identificada cuanto antes".

"A lo largo de la mañana, el enemigo ha atacado el centro de Jersón. Hasta ahora, una persona ha muerto a causa de las heridas sufridas por la metralla. Queremos enviar nuestras más sentidas condolencias a los familiares y allegados de la víctima", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que se ha registrado una explosión que ha provocado daños en las fachadas de varios edificios, entre ellos algunas viviendas.