Al menos un muerto en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Un vehículo del Ejército libanés acompañado de vehículos de la FINUL en el sur de Líbano - FINUL

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y dos más han resultado heridas en un bombardeo israelí en la ciudad de Tiro, en el sur del país, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad libanés.

El fallecido sería el periodista Alí Nuredín, antiguo presentador de la televisión libanesa Al Manar, según recoge el propio medio, considerado afín a Hezbolá. El vehículo del periodista habría sido alcanzado por un dron israelí a las afueras de Tiro, informa la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

El partido-milicia chií Hezbolá ha condenado este ataque contra Nuredín que supone "un nuevo crimen de guerra" que busca en este caso "silenciar la verdad y las voces libres". Por ello, ha instado a las autoridades nacionales e internacionales y a las organizaciones profesionales de periodistas a "alzar la voz" ante estos hechos.

Además, medios libaneses han informado de disparos con armas largas, bombardeos de artillería, lanzamiento de granadas aturdidoras y proyectiles de mortero en Yarún, Maruahin, Markaba o Aitarún.

El sábado Israel lanzó al menos 14 ataques aéreos en los que murieron dos personas a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

Este lunes, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado de que en el marco de las resoluciones internacionales en vigor continúa con su labor de desarme de las milicias entre el río Litani y la frontera con Israel y que fruto de ella ha ayudado al despliegue del Ejército libanés en 130 posiciones permanentes y ha entregado a las autoridades libanesas "más de 400 lotes de armas e infraestructuras" halladas en la zona.

Por su parte, el Gobierno libanés ha informado de que ha presentado a la ONU "una queja por las continuas violaciones israelíes de la soberanía libanesa durante los últimos meses" y refiere en total 2.036 acciones militares israelíes durante los meses de octubre y diciembre de 2025 contraria a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.