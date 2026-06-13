Al menos un muerto y nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego

Un cadáver en el hospital Al Auda de Nuseirat, en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto en una nueva serie de bombardeos y ataques israelíes sobre la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

El fallecido ha sido identificado como Muawiya al Aidi, muerto en un bombardeo de la aviación israelí en la entrada del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, según informan medios palestinos citando fuentes médicas.

Durante la jornada se han producido disparos de armas de fuego, bombardeos de aviación y artillería y demoliciones de edificios en varios puntos del enclave palestino.

En concreto, drones cuadricópteros israelíes han bombardeado el este de la ciudad de Gaza y ha habido varias demoliciones de viviendas en el este de Yabalia, en el norte de la Franja.

Asimismo ha habido disparos desde vehículos militares israelíes cerca del puerto de Saladino, en el centro de la Franja de Gaza, y en el barrio gazatí de Al Tufá, en el norte del enclave. En Jan Yunís (sur) ha habido sobrevuelos a baja altura.

Este mismo sábado, el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de que durante la jornada del viernes murieron dos personas y once más resultaron heridas en ataques israelíes.

Desde el 11 de octubre que entró en vigor el último alto el fuego son 983 los muertos y 3.122 los heridos, mientras que desde la escalada del 7 de octubre de 2023 son 72.993 los fallecidos y 173.230 los heridos, según el balance oficial.