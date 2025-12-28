Al menos un muerto en nuevos episodios de violencia durante nuevas protestas de la minoría alauí en Siria

Sirios alauíes protestan tras el atentado del viernes contra una mezquita en Homs - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos un efectivo de las fuerzas de seguridad sirias ha muerto y un número todavía indeterminado de personas se encuentran heridas por un estallido de violencia en la ciudad siria de Latakia, donde cientos de miembros de la comunidad alauí participaban en una de las múltiples manifestaciones de este domingo en el país para reclamar una estructura federal de gobierno.

El fallecido ha sido confirmado por la agencia oficial de noticias siria, SANA, que señala a los responsables como elementos afiliados a los restos del "régimen extinto" del expresidente Bashar al Assad, huido en diciembre de 2024 ante los avances de yihadistas y rebeldes hacia Damasco.

Las manifestaciones han sido convocadas por el jeque Ghazal Ghazal, el jefe del Consejo Islámico Supremo Alauí de Siria, una figura que ha adquirido especial importancia durante este año en el escenario sirio y que el mes pasado ya abanderó otra serie de protestas similares de su comunidad, que lleva meses denunciando que está siendo víctima de la discriminación de las nuevas autoridades por el mero hecho de compartir confesión con el derrocado presidente sirio.

La diferencia ahora reside en que las marchas de este domingo ocurren a la sombra del atentado perpetrado el viernes en una mezquita de un barrio de mayoría alauí en la ciudad siria de Homs, en el oeste del país, que ha dejado al menos ocho muertos y cerca de 20 heridos; un ataque que se ha atribuido un hasta ahora relativamente desconocido grupo extremista suní, Ansar al Sunna.

La cifra de víctimas durante las protestas de hoy es provisional y podría aumentar en las próximas horas. De hecho, fuentes de la cadena Syria TV hablan de otros dos muertos más y 48 heridos en Latakia y Tartús mientras los activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos hablan de dos muertos y acusan a las fuerzas de seguridad sirias de azuzar las tensiones con incursiones en otros centros de protesta como Jablé, Banias y la propia Homs.