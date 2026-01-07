Al menos un muerto y ocho heridos en ataques rusos contra puertos en la región ucraniana de Odesa

Archivo - Bandera de Ucrania - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas este jueves en ataques del Ejército de Rusia contra dos puertos en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, que ha denunciado "otro ataque de un país terrorista contra infraestructura portuaria".

El gobernador de la provincia ucraniana de Odesa, Oleg Kiper, ha manifestado que "el enemigo ha lanzado un ataque combinado con misiles y drones contra la infraestructura portuaria" que ha "causado daños" también en el edificio administrativo, transporte de carga y contenedores" de carga.

A través de su canal de Telegram, donde ha compartido imágenes de los daños, ha asegurado que "todos los servicios están trabajando sobre el terreno, teniendo en cuenta las normas de seguridad".

El ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania, Oleksi Kuleba, ha agregado que los puertos siguen operando pero ha denunciado que "este es otro ataque de un país terrorista contra la infraestructura portuaria, que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria mundial". "Rusia intenta deliberadamente socavar la economía y destruir la logística marítima", ha manifestado.