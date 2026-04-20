Al menos un muerto y otro herido en un ataque ucraniano que incendia el puerto de Tuapsé, en el suroeste ruso

Archivo - Instalaciones portuarias de Tuapsé, ciudad rusa a orillas del mar Negro ubicada en el Krai de Krasnodar - Europa Press/Contacto/Igor Onuchin - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida en la noche de este domingo en Tuapsé, en el suroeste de Rusia, después de que un "masivo ataque con drones", según han denunciado las autoridades regionales, haya alcanzado la ciudad y el puerto de la misma, provocando un incendio en este último.

"Tuapsé ha sufrido otro ataque masivo con drones", ha lamentado en redes el gobernador del krai de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, quien ha señalado que, "según informaciones preliminares, un hombre ha fallecido en el puerto" y "otro hombre ha resultado herido".

El dirigente regional ha subrayado que "se ha producido un incendio en el puerto" de la localidad, situada a orillas del mar Negro, y que "también se sabe que los restos del dron dañaron las ventanas de varios edificios de la ciudad, incluyendo una escuela primaria y un jardín de infancia, un museo, una iglesia, un edificio de apartamentos y una tubería de gas". "En todos los casos, los servicios de emergencia y los servicios especiales están trabajando en los lugares afectados", ha agregado.

Las informaciones de este ataque han llegado unas horas después de que su homólogo en la región de Briansk, Alexander Bogomaz, haya informado también en redes de un ataque contra la aldea de Zernovo, en la parte occidental de la frontera ruso-ucraniana, donde un dron habría impactado "contra un vehículo civil en movimiento", dejando en consecuencia dos civiles heridos.

Ambos han sido "trasladados al hospital, donde reciben toda la atención médica necesaria", ha subrayado Bogomaz tras denunciar que "el régimen de Kiev continúa cometiendo crímenes inhumanos contra la población civil".