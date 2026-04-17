Al menos un muerto y tres heridos por un ataque de Israel contra Líbano en plena tregua

Un grupo de ciudadanos en el barrio de Choueifat, en el sur de Beirut, tras un ataque de Israel - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha confirmado este viernes que una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas como consecuencia de un ataque de Israel contra dos vehículos en el distrito de Bint Jbeil, en el sur del país, en lo que supondría una violación del alto el fuego en vigor desde la medianoche del jueves.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que el ataque del Ejército israelí contra una motocicleta y un automóvil en el municipio de Beit Yahun, ha dejadado al menos un fallecido y tres heridos, incluido un ciudadano de nacionaliad siria.

Así lo ha señalado en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA que incide en que el bombardeo de Israel ha tenido lugar "esta tarde, 17 de abril de 2026", horas después de la entrada en vigor de la tregua acordada entre las partes y anunciada este jueves por Estados Unidos.

Este mismo viernes, el Ejército libanés ha alertado durante la madrugada de "varias violaciones del acuerdo" de alto el fuego tras el registro de "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos". "El mando del Ejército renueva su llamamiento a los ciudadanos a abstenerse de regresar a los pueblos y localidades del sur", ha insistido su Portavocía en redes sociales.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado en un mensaje publicado en redes sociales, poco después de entrar en vigor el acuerdo, que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. De hecho, el portavoz en árabe de las mismas, Avichai Adrai, se ha dirigido a los residentes del sur de Líbano para instarles a "no trasladarse al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

Casi 2.300 personas han muerto y más de 7.500 han resultado heridas a causa de ataques de Israel contra Líbano, desde el pasado 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó el lanzamiento de proyectiles cotra territorio israelí en respuesta a la ofensiva de este país y Estados Unidos contra Irán.