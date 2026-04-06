Al menos un muerto y tres heridos en Jersón por un ataque del Ejército de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de un militar del Ejército de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra el distrito de Korabelni, en la provincia de Jersón, según ha informado el gobernador de la zona, Oleksander Prokudin.

El propio gobernador ha explicado que las víctimas son todas mujeres y ha acusado a las tropas rusas de actuar como "terroristas". Las heridas tienen 79, 44 y 86 años y han sido trasladadas a un hospital de la zona tras sufrir heridas de metralla.

"Presentan varias contusiones debido a las explosiones", ha indicado, al tiempo que ha lamentado que una de las heridas se encuentra en estado grave. En el momento del ataque, tanto la víctima mortal como las heridas se encontraba en la calle.

Jersón, junto a Donetsk, Lugansk y Zaporiyia --todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión--, fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.