Al menos ocho muertos por las fuertes lluvias en Calcuta, India

Al menos ocho personas han muerto este martes en la ciudad de Calcuta, situada en el estado indio de Bengala Occidental, debido a las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días en la localidad y sus alrededores, según han informado las autoridades del país asiático.

Entre los fallecidos se encuentran tres personas que han perecido tras resultar electrocutadas, tal y como indican las informaciones recogidas por la cadena de televisión NDTV, que apuntan a que más de un centenar de vuelos se han visto afectados.

Las lluvias, que han ganado intensidad en el este y el sur de la ciudad, han provocado también retrasos en las redes de ferrocarril, además de la suspensión de las clases por motivos de seguridad.

Algunas de estas zonas han constatado entre 264 y 332 litros por metro cuadrado en cuestión de horas, lo que ha llevado al alcalde, Firhad Hakim, ha alertar de las posibles consecuencias. "Es la primera vez que veo el nivel del agua tan alto en la ciudad", ha lamentado.