Al menos ocho muertos por el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

Municipio de Jolo, isla de Jolo, sur de Filipinas - ELABORACIÓN PROPIA - EUROPA PRESS

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto como consecuencia del naufragio del ferry en que viajaban más de 300 personas en el sur de Filipinas, han anunciado este lunes las autoridades locales.

La alcaldesa de Pilas, en la provincia de Basilan, Arsina Kahing-Nanoh, ha confirmado que hasta el momento se han registrado ocho bajas entre un total de 332 personas a bordo del buque "M/V Trisha Kerstin 3", que se dirigía al municipio de Joló, en la isla homónima.

Poco antes, en la misma red social, ha confirmado "siete rescatados en pequeñas embarcaciones" por parte de la Guardia Costera de Basilan, en una publicación en la que ha difundido sus nombres.