Al menos once detenidos y 16 heridos durante la manifestación contra la cumbre de la ASEAN en Manila

Manifestación contra el proyecto estadounidense Pax Silica en Filipinas - Charles Perez/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Once personas han sido detenidas y 16 policías están heridos tras la intervención policial para frenar la marcha de los manifestantes que pretendían llegar a la sede de la 49ª Cumbre de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Pásay, a las afueras de Manila.

Una portavoz de la Policía, Philip Ines, ha confirmado las once detenciones en las inmediaciones del Centro Internacional de Convenciones de Filipinas donde se desarrolla la cumbre por "provocar perturabaciones y manifestarse frente a uno de los "parques libres", las zonas protegidas vinculadas con la cumbre, según recoge el periódico filipino 'SunStar'.

Los manifestantes han partido desde Liwasang Bonifacio, en el centro Manila, hacia Pásay en medio de un amplio despliegue policial para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegará el martes al país, y su propuesta de Pax Silica para garantizar la cadena de materias primas críticas.

El presidente del sindicato Kilusang Mayo Uno (KMU), Jerome Adonis, ha explicado que la Policía les cortó el paso por no tener permiso de manifestación. Tras una hora de intentos de llegar a la sede de la cumbre los manifestantes se retiraron a la plaza de Liwasang Bonifacio.

Testigos presenciales han denunciado empujoes, abofeteos y puñetazos de policías a manifestantes, según recoge el portal filipino Rappler. "El incidente empezó con la Policía, no con nosotros. Nosotros solo defendíamos a nuestro grupo", ha subrayado Adonis.

El jefe de la Policía de Manila, Christopher Abrahano, ha advertio a los manifestantes de que debían respetar los "parques libres" o asumir "todo el peso de la ley".

La Pax Silica se traduce en Filipinas en un polígono industrial de más de 1.600 hectáreas con inversiones de Estados Unidos, entre otros países, que implica el desplazamiento de indígenas y comunidades agrarias en New Clark, en la provincia de Tarlac. El acuerdo iba a firmarse inicialmente durante la visita de Trump, pero parece haberse aplazado y se podría cerrar antes de que termine el año.

FILIPINAS ANFITRIONA

"Filipinas tiene como anfitriona de la 49ª Cumbre de la ASEAN la responsabilidad de demostrar si capacidad, estabilidad y hospitalidad a los jefes de Estado, delegados extranjeros e invitados intenacionales de visita", ha argumentado otro portavoz policial, Felino Nabato.

Asimismo, Abrahano ha subrayado que "la protección del orden público nunca puede ser a expensas de los derechos constitucionales de la población", por lo que ha pedido a los agentes "máxima tolerancia, profesionalismo, contención y respeto a los derechos humanos" durante las manifestaciones.

En cuanto al contenido de la cumbre, Filipinas esperaba aprovechar su presidencia de turno de la ASEAN del último año para impulsar la aprobación de un Código de Conducta del Mar de China Meridional para intentar atajar los conflictos en esa zona en disputa entre varios países.

Sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores filipina, María Theresa Lázaro, ha reconocido este domingo que la propuesta está solo cerrada al 80% y por tanto correponderá a Singapur negociar esta iniciativa. "Se lo dejamos a Singapur", que comienza su presidencia de turno en enero, ha explicado Lázaro en declaraciones a la prensa.