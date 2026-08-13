Al menos once heridos, dos de ellos graves, tras decarrilar un tren en el sur de Reino Unido

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, a causa del descarrilamiento de un tren con unos 150 pasajeros a bordo cerca de un municipio de East Sussex, en el sur de Reino Unido.

La Policía de Transporte británica (BTP, por sus siglas en inglés) ha confirmado que dos personas han sufrido heridas graves mientras que las otras nueve presentan un cuadro leve de lesiones. "Los pacientes fueron evaluados y atendidos en el lugar del accidente, y algunos fueron trasladados a hospitales locales", ha precisado.

El organismo declaró un incidente "grave" cuando tres vagones de un tren con destino a Eastbourne descarrilaron cerca de Lewes, ambos municipios situados en East Sussex.

El tren siniestrado, que había partido de la estción Victoria de Londres en la tarde de este jueves, ha sido evacuado sin incidentes, de acuerdo a la Policía.