Al menos once muertos y 45 heridos en un atentado contra un autobús de funcionarios en Kabul

Actualizado 25/07/2019 18:06:36 CET

Emergency workers transport the dead body of a victim to the hospital after a bl - REUTERS / OMAR SOBHANI

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Al menos once personas han muerto y 45 han resultado heridas como consecuencia de un atentado perpetrado contra un autobús en el que viajaban funcionarios ministeriales en la capital de Afganistán, Kabul.

El portavoz del Ministerio de Interior, Nasrat Rahimi, ha relatado que en un primer momento ha explotado una bomba adherida al autobús, tras lo que un terrorista que iba en motocicleta se ha inmolado cerca del autobús.

Así, ha detallado que en el autobús viajaban funcionarios y empleados del Ministerio de Minas y de Petróleo, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

Posteriormente, se ha registrado una tercera explosión en la zona de Despachery en Kabul, en lo que las autoridades sospechan que se trataría de un atentado con coche bomba.

El grupo yihadista Estado Islámico ha reclamado la autoría de los dos primeros atentados, incluido el ejecutado contra el autobús que trasladaba a funcionarios, según ha recogido SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas.

Por su parte, los talibán han asegurado estar detrás del tercer ataque y han afirmado que el objetivo era un convoy de las fuerzas internacionales. Así, han dicho que el ataque se ha saldado con nueve muertos, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.

Los talibán han condenado además en su comunicado el atentado ejecutado por Estado Islámico contra el autobús en Kabul, del que se han desvinculado.

El embajador de Estados Unidos en Afganistán, John Bass, ha condenado los ataques y ha manifestado que "los responsables han demostrado un desprecio atroz por la santidad de la vida humana, los valores democráticos y el futuro de Afganistán".

Por otra parte, siete civiles --seis mujeres y un niño-- han muerto y otras cuatro personas han resultado heridas al explotar una mina durante una boda en la ciudad de Joghyani, en la provincia de Nangarhar (este).