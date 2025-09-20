Al menos once muertos en un bombardeo israelí sobre un bloque de viviendas de la ciudad de Gaza

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos once palestinos han muerto este sábado por la tarde en un bombardeo israelí sobre un bloque de viviendas del barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, en el marco de la ofensiva terrestre lanzada por las Fuerzas Armadas israelíes contra la ciudad.

La aviación israelí ha bombardeado una zona densamente poblada, por lo que las víctimas han quedado sepultadas bajo los escombros, según ha informado la agencia de noticias oficial palestina, WAFA, que apunta a varios heridos y desparecidos.

Otras once personas han muerto en otro bombardeo israelí, en este caso contra viviendas de la familia Daghmash, en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la capital gazatí.

Esta misma mañana han muerto al menos nueve miembros de una misma familia después de que un bombardeo alcanzara su vivienda cerca de la plaza de Al Shaua, en el barrio de Tufá en el noreste de la ciudad de Gaza.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos 91 personas han muerto a manos de las tropas israelíes desde esta madrugada, 56 de ellos en la ciudad de Gaza, una cifra que incluye únicamente a los cadáveres trasladados a los hospitales que siguen operativos, sin que las autoridades hayan dado por ahora una cifra oficial de fallecidos durante la jornada.

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 65.200, según los datos oficiales publicados por las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).