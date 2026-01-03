Al menos once muertos en Rio Grande do Sul (Brasil) tras una choque entre un camión y un autobús

Archivo - Autobús en Brasil (archivo). - Europa Press/Contacto/Jose Lucena, Jose Lucena

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han perdido la vida y otras once han resultado heridas este viernes en la provincia brasileña de Rio Gran do Sul tras un accidente que ha provocado la colisión de un autobús con 27 personas a bordo y un camión que cargaba arena, lo que ha dificultado las labores de rescate de las víctimas y los heridos.

Los once heridos han recibido asistencia médica y cinco de los pasajeros han salido ilesos del choque. Las labores de rescate han continuado hasta últimas horas de la tarde y los cadáveres todavía no han sido identificados, según ha informado el diario 'O Globo'.

Tres de los heridos fueron trasladados en estado de gravedad y otros cinco ya han podido recibir el alta hospitalaria. El conductor se ha sometido a la prueba de alcoholemia con resultado negativo de alcohol en sangre.

El tráfico de la carretera ha quedado interrumpido durante varias horas y varias líneas de autobús han cancelado sus viajes y otras han modificado su ruta.