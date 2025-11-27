Al menos once trabajadores muertos al ser arrollados por un tren en el sur de China

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos once trabajadores han muerto y otros dos han resultado heridos este jueves al ser arrollados por un tren mientras realizaban una serie de labores de construcción en una curva de una vía férrea situada en la ciudad de Kunming, en la provincia de Yunnan, en el sur de China.

Las autoridades han indicado que los trabajadores, que se encontraban cruzando las vías cerca de la estación de Luogyang en el momento del atropello, fallecieron poco después del impacto, según informaciones de la cadena estatal de televisión CCTV.

Tras el incidente, las autoridades ferroviarias han puesto de inmediato un plan de emergencia y una operación de rescate. Los heridos se encuentran ya recibiendo asistencia médica.

Mientras, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para discernir las causas del accidente, si bien el tráfico se ha suspendido durante un breve periodo de tiempo.