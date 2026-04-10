Al menos siete muertos y 13 heridos por un ataque de hombres armados en el oeste de Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de milicianos talibán - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras trece han resultado heridas después de que hombres armados no identificados abrieran fuego contra civiles en la provincia occidental afgana de Herat, según ha informado el Ministerio del Interior.

El portavoz del Ministerio, Abdul Mateen Qani, ha declarado que el ataque ocurrió este viernes por la tarde en la localidad de Qabrezon, en el distrito de Injil. Según Qani, los atacantes, que se desplazaban en motocicletas, se acercaron al lugar y abrieron fuego contra los civiles que se habían reunido para celebrar las oraciones del viernes.

Qani indicó que algunos de los heridos se encuentran en estado crítico y que las cifras de víctimas son preliminares. Las autoridades señalaron que el balance podría actualizarse a medida que avance la investigación.

El ataque presenta características propias de Estado Islámico de la Provincia de Jorasán, la filial afgana del grupo yihadista, que se ha atribuido la responsabilidad de ataques similares en varias provincias del país en los últimos años.

Los ataques en Kabul y otras partes de Afganistán se han vuelto menos frecuentes desde que los talibán regresaron al poder tras la retirada estadounidense en 2021. Sin embargo, Estado Islámico permanece activo y continúa perpetrando ataques esporádicos, a pesar de la represión talibán contra el grupo.