Al menos siete muertos y 24 heridos en un ataque con drones a un centro logístico de la localidad rusa de Tambov

Contador eléctrico dañado por un ataque con drones (archivo) - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han perdido la vida y otras 24 han resultado heridas en la región rusa de Tambov tras un ataque con drones que han impactado en las instalaciones de un centro logístico del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries, según han informado las autoridades locales en la madrugada de este sábado.

"Como resultado de los ataques con drones enemigos contra el centro logístico de Wildberries, siete empleados del turno de noche perdieron la vida (...) Según los informes preliminares, 24 personas resultaron heridas", ha revelado el gobernador regional, Evgueni Pervishov, en una publicación de redes sociales recogida por la agencia de noticias rusa Interfax.

Pervishov ha señalado "ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y agentes de la ley llegaron rápidamente al lugar de los hechos" y que "todas las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria en centros médicos de Kotovsk y Tambov".

Asimismo, ha agregado que el fuego que se originó en el almacén de Wildberries ha sido ya extinguido, si bien las labores sobre el terreno continúan.