Al menos siete muertos por una estampida humana en un templo en el norte de India

Archivo - Una ambulancia de India en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Basit Zargar - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y varias personas han resultado heridas tras una estampida humana en el templo de Ashok Dham, ubicado en el estado de Bihar, en el norte de India, sin que por el momento las autoridades hayan confirmado las causas del mismo.

"El incidente de Ashok Dham es extremadamente doloroso y desgarrador para el corazón. La noticia de la muerte de devotos en el accidente ha llenado de angustia mi corazón", ha informado el jefe de Gobierno del estado de Bihar, Samrat Choudhary, en un mensaje en redes.

Seguidamente, después de trasladar sus "más profundas condolencias" a las familias de las víctimas la autoridad ha asegurado haber dado las instrucciones necesarias para que los heridos reciban un tratamiento "adecuado y rápido".

Con relación a las causas que podrían haber desencadenado el incidente, según señala la cadena de televisión NDTV, las autoridades ofrecen versiones contradictorias entre las cuales figuran el posible derrumbe de una barrera ante una avalancha repentina de fieles o informes de electrocución tras la caída de un poste eléctrico en el lugar.

Los hechos han desatado el caos en el templo, dado el importante número de feligreses reunidos en él en aras de rezarle a Shiva, dios al cual se le rinde culto en el quinto mes del calendario hindú --que suele coincidir con los meses de julio y agosto-- y al que está dedicado el referido edificio santo.

Cabe tener en cuenta que este tipo de incidentes son comunes en India debido a las grandes aglomeraciones registradas durante algunos eventos, muchos de ellos de carácter religioso.