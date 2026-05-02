Al menos siete muertos por el temporal en Argelia

Archivo - Daños por inundaciones en Argelia (archivo) - Europa Press/Contacto/huang ling - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y seis más han tenido que ser rescatadas por las intensas lluvias que han provocado inundaciones en varios puntos de Argelia, según información de la Defensa Civil argelina.

Cinco muertos corresponden a un mismo incidente ocurrido en la noche del viernes cuando un coche ha sido arrastrado por la corriente en Tamsa, en la provincia de M'Sila, en el interior del centro de la costa argelina.

En el vehículo viajaban once personas cuando intentaron cruzar con éste una rambla en la zona de Ued Ain Sebaa, pero las aguas que bajaban con potencia por las intensas lluvias arrastraron el coche.

Entre los fallecidos habría un menor de seis años y cuatro mujeres, con edades comprendias entre los 2 y los 62 años de edad. Defensa Civil ha lanzado una amplia operación de búsqueda que ha permitido localizar a seis supervivientes que han recibido atención médica y han sido trasladados a un hospital.

Además se ha recuperado el cuerpo de un chico de 15 años en la provincia de Relizán que había desaparecido en el municipio de Yidiuia. En esa misma provincia ha sido recuperado el cuerpo de un joven de 18 años, concretamente en la presa de Gargar, en la localidad de Ami Musa.