Al menos tres heridos en un ataque de Israel en Gaza tras la detonación de un explosivo en un vehículo militar

Torre del Banco Palestino en ciudad de Gaza - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han resultado heridos en el norte de la Franja de Gaza a causa de un nuevo ataque perpetrado en la noche de este lunes por el Ejército de Israel, que alega que uno de sus vehículos ha sido objeto de una explosión por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', tres personas han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo israelí contra una vivienda situada en el barrio de Al Tuffa, al este la ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado en un comunicado que han atacado "infraestructura" de Hamás "en respuesta a la detonación de un artefacto explosivo" en un vehículo militar de ingeniería mientras circulaba por la 'línea amarilla' que no ha dejado víctimas.

El Ejército israelí ha denunciado lo sucedido como una "violación flagrante del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hamás", pese a que desde octubre de 2025 cerca de 1.400 palestinos han muerto en ataques de Israel contra la Franja de Gaza.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, ha salido al paso de las acusaciones, que ha tachado de "infundadas y falsas", en un comunicado en el que denuncia que "pretenden justificar las violaciones de la ocupación y la escalada de su agresión".

"Reafirmamos nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego, en contraposición a las continuas violaciones del mismo por parte de la ocupación", ha recalcado.