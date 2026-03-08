Al menos tres heridos en Bahréin tras un ataque iraní que ha dañado una planta desalinizadora

Misiles sobre el cielo de Oriente Próximo. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han informado de un nuevo ataque de drones iraníes contra su territorio nacional que han dejado al menos tres personas heridas y que han tenido como objetivo infraestructuras civiles, entre ellas una planta desalinizadora que ha sufrido daños.

"Como resultado de la flagrante agresión iraní, tres personas resultaron heridas y se produjeron daños materiales en un edificio universitario en la zona de Muharraq después de que cayeran fragmentos de misiles", ha indicado el Ministerio del Interior de Bahréin en redes sociales.

Previamente, el Gobierno de Bahréin había alertado a la población para que pudieran mantenerse a salvo al mismo tiempo que las sirenas habían comenzado a sonar en el país. "Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano", han afirmado.

Durante este sábado varios países del golfo Pérsico han recibido ataques por parte de Irán a pesar del anuncio realizado a primera hora de la mañana por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, que indicaba la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y mostraba sus disculpas.

Kuwait ha anunciado la muerte de dos miembros del Ejército y ha indicado que "fueron asesinados" mientras se encontraban de servicio, aunque no han especificado la causa de los fallecimientos por el momento.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.