Un dron ruso, derribado por las defensas aéreas ucranianas, cayó sobre una acera y causó graves daños a varios vehículos en Kiev, Ucrania. - Mark Edward Harris / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y unas 15 han resultado heridas este viernes a causa de un "ataque masivo" con misiles balísticos lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos han alcanzado una instalación de infraestructura crítica, han dañado tres puentes sobre el río Dniéper y han provocado cortes en el suministro eléctrico.

Según ha detallado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, los servicios de emergencia han trasladado a siete de los heridos a centros hospitalarios de la capital, mientras que el resto recibe atención médica en los lugares de los impactos. Por su parte, la Administración Militar de la Ciudad de Kiev ha trasladado sus condolencias a los allegados de los fallecidos y ha instado a la población a permanecer en los refugios hasta que concluya la alerta aérea.

En el plano de las infraestructuras, Klitschko ha confirmado que los impactos han causado daños estructurales en el paso elevado del puente Podilsko-Voskresenski, así como en el puente Darnitski y en el puente Sur, que ha vuelto a ser alcanzado y mantiene restringida la circulación para vehículos de hasta diez toneladas y transporte público de hasta 18 toneladas.

Ante las complicaciones de movilidad entre ambas orillas de la ciudad y los daños en la red logística y de transporte, tanto el regidor como las autoridades militares han pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse en vehículos privados salvo necesidad absoluta y han recomendado a empresas e instituciones activar el teletrabajo siempre que sea posible para facilitar las tareas de reparación.

Asimismo, el bombardeo ha dejado sin suministro eléctrico a parte de los residentes de los distritos de Pechersk, Solomianski, Holosivski, Dniprovski y Darnitski, al tiempo que se aplican cortes de emergencia en otras zonas de la capital por daños en los equipos y sobrecarga de la red, donde los técnicos ya trabajan para estabilizar el servicio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la ejecución durante la última noche de un "ataque masivo" con armamento de precisión "lanzado desde tierra, mar y aire", así como con vehículos aéreos no tripulados, contra objetivos en territorio ucraniano.

Según el parte castrense, la ofensiva ha causado daños en empresas del complejo militar-industrial de Ucrania y en terminales de almacenamiento vinculadas a la producción y depósito de misiles de crucero y drones de largo y medio alcance.

Asimismo, Moscú ha asegurado que los bombardeos han alcanzado instalaciones de infraestructura energética y de transporte tanto en la ciudad de Kiev como en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Leópolis e Ivano-Frankivsk, además de infraestructuras portuarias en la región de Odesa y embarcaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas.