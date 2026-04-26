Al menos tres muertos en un ataque ucraniano en Lugansk

Ataque ucraniano en la parte prorrusa de Lugansk - REGIÓN DE LUGANSK

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han muerto durante un ataque nocturno ucraniano sobre la localidad de Solontsi, en la región ucraniana de Lugansk, bajo control ruso.

El gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha explicado que han sido atacados varios edificios de viviendas del distrito de Troitski.

"Lamentablemente han muerto tres personas y dos más han resultado heridas. Cuatro viviendas han quedado totalmente destruidas", ha indicado el responsable ruso en redes sociales.

Efectivos del Ministerio de Emergencias han sofocado el incendio provocado durante el ataque y continúan las labores para retirar los escombros.