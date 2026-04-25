Cientos de personas asisten en Suances al partido benéfico entre San Martín y Real Madrid Leyendas a favor de Cohorte

Partido benéfico de los veteranos de la S.D. San Martín de la Arena y el Real Madrid Leyendas a beneficio de Cohorte Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han asistido esta tarde en Suances al partido benéfico que han disputado los veteranos de la S.D. San Martín de la Arena y el Real Madrid Leyendas, con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo del proyecto Cohorte Cantabria, que ha concluido con un 0-4 a favor del conjunto visitante.

Entre los espectadores se ha encontrado la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, quien ha valorado el compromiso social y el éxito de esta iniciativa solidaria ante el número de aficionados presentes en el campo de La Ribera para ver sobre el césped al equipo de veteranos del San Martín de la Arena, vistiendo una camiseta diseñada para la ocasión, y a leyendas del madridismo.

Ha destacado la presencia del cántabro Carlos Alonso 'Santillana' --que ha sido el encargado de hacer el saque de honor--, José Antonio Camacho --entrenador del Real Madrid Leyendas--, Martín Vázquez, Luis Milla, Raúl Bravo o el exjugador del Racing Javi Balboa.

Por otra parte, la presidenta ha reivindicado la apuesta del Gobierno por la investigación sanitaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el carácter pionero de Cohorte Cantabria y la multitudinaria respuesta de la sociedad regional a un proyecto que cuenta con más de 50.000 voluntarios de entre 40 y 70 años.

Buruaga ha estado en el palco de autoridades junto con el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el director general de Vivienda, Carlos Montes; el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya; la directora del Hospital Virtual Valdecilla, María Jesús Hernández; el director de Gestión del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL), Galo Peralta, y el director del proyecto Cohorte Cantabria, Javier Crespo, entre otros.

Antes de comenzar el partido, el presidente del San Martín de la Arena, Marco Antonio Barategui, ha entregado al Real Madrid Leyendas un obsequio conmemorativo y la banda de música de Suances ha interpretado el Himno de España.

La iniciativa agotó en pocos días las entradas puestas a la venta a un precio de 10 euros y se ha habilitado también una Fila 0 para los interesados en colaborar a través de donaciones.

Además, las aportaciones superiores a 20 euros participarán en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid Leyendas, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.