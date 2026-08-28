Al menos tres muertos y dos heridos en un incendio por una explosión en una fábrica del oeste de Corea del Sur

Archivo - Imagen de archivo de una dotación de bomberos en una calle de Corea del Sur. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas este viernes en un incendio registrado tras una fuerte explosión en una fábrica de materias primas para pinturas situada en la ciudad de Cheonan, en el oeste de Corea del Sur.

Las autoridades locales han indicado que el fuego se desató tras la deflagración, si bien de momento no han dado detalles sobre las posibles causas de la misma. En total, se han contabilizado tres víctimas mortales, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

La explosión ha tenido lugar sobre las 11.45 horas (hora local) en la planta Daewon Sanput, en el distrito de Dongnam Gu, en Cheonan. Varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos para sofocar las llamas.

La primera víctima mortal ha sido identificada como un trabajador de la cafetería de la planta, de unos 70 años, si bien los otros dos fallecidos son empresados de origen extranjeros, según estas informaciones.

Los servicios de emergencias siguen adelante con las labores de búsqueda y rescate ante la posibilidad de que se registren más víctimas tras verse atrapadas en el interior de la fábrica por el fuego.

El ministro del Interior surcoreano, Yun Ho Jung, ha ordenado movilizar todos los recursos y personal disponibles al lugar del siniestro y ha enviado un equipo de quince personas para investigar lo sucedido. Además, ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y se ha comprometido a "hacer todo lo posible" por evitar más víctimas.