Al menos tres muertos y un herido grave en un tiroteo en el sureste de Australia

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y una ha resultado herida de gravedad este jueves en un tiroteo registrado en la localidad de Lake Cargelligo, en el estado de Nueva Gales del Sur, situado en el sureste de Australia, sin que de momento haya información sobre posibles sospechosos.

La Policía ha indicado en un comunicado que el incidente se ha registrado sobre las 16.40 horas (hora local) en la calle Walker, cerca de Yelkin. Los agentes de las fuerzas de seguridad han acudido al lugar del tiroteo tras recibir varias llamadas.

Entre las víctimas mortales hay dos mujeres y un hombre. "Otro hombre ha sido trasladado a un hospital en condición grave aunque estable", han señalado, al tiempo que han explicado que ya están investigando lo sucedido.

El tiroteo se ha producido tan solo dos días después de que el Parlamento de Australia aprobara una nueva ley sobre la tenencia ilícita de armas, una medida introducida tras el atentado registrado en diciembre durante la festividad judía de la Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde murieron 15 personas.

Con esta medida, el Gobierno buscan reforzar la seguridad en las calles del país después de que dos hombres abrieran fuego contra los presentes en aquella playa el pasado 14 de diciembre.