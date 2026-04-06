Al menos tres muertos, incluido un niño, en un ataque ruso en Odessa

Archivo - Resultado de un ataque ruso en Odessa - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto, incluido un niño, y otras diez han resultado heridas a causa de un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Odessa, situada en el sur del país, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate bajo los escombros.

"Según información preliminar, tres personas han fallecido, entre ellas un niño" y "diez personas han resultado heridas, entre ellas un niño", ha anunciado el Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania, que ha precisado que "los Bomberos han rescatado a cuatro personas, entre ellas un niño".

Con todo, el organismo ha señalado que "las operaciones de emergencia y rescate continúan", ya que "es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros". "La unidad canina participa en las labores de rescate", ha agregado el Servicio, que también ha apuntado al despliegue conjunto con el Ayuntamiento de "un punto de intervención no violenta y un centro de operaciones", así como al trabajo sobre el terreno de sus psicólogos y de los de la Policía Nacional.