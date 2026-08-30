Al menos tres muertos, incluido un niño de tres años, en un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza

Desplazados en la Franja de Gaza (archivo) - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres palestinos, incluido un niño de tres años, han muerto este domingo en nuevos ataques de las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

El incidente más grave ha ocurrido en la región de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino, donde Hosam Nasir y Taim Saed Mahmud Hamdan, de tres años de edad, han muerto y otras personas más han resultado heridas en un ataque de la aviación israelí contra un grupo de ciudadanos cerca de la panadería Al Bana, en el oeste de Deir al Balá, según ha informado el portal del diario palestino 'Filastín'.

El Ejército israelí ha confirmado el ataque y ha asegurado que el objetivo era "un terrorista del ala militar de la organización terrorista Hamás". Nasir "promovía complots terroristas contra las fuerzas de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- y los ciudadanos del Estado de Israel y fue eliminado para neutralizar la amenaza", según el comunicado militar.

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que "antes del ataque se tomaron medidas para minimizar los daños a la población civil, incluyendo el uso de armas de precisión y observación aérea".

Por otra parte, Muhamad Shafii Naser al Din, de 21 años, ha muerto tras un bombardeo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

En el norte del enclave palestino ha resultado herida una niña alcanzada por disparos israelíes en el campamento de refugiados de Yabalia y un joven ha resultado herido de bala en Al Tuam, en el noroeste de la ciuda de Gaza.

Asimismo se ha informado de bombardeos de artillería, tiroteos y operaciones de demolición de las fuerzas israelíes en regiones como Rafá.

Durante la jornada del sábado murieron cuatro personas en ataques israelíes y otro más murió debido a la gravedad de sus heridas sufridas en días anteriores, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En total, desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023 han muerto 73.454 palestinos y 174.486 han resultado heridos. Desde la entrada en vigor del último alto el fuego, el pasado 11 de octubre, han muerto 1.318 palestinos y 4.375 han resultado heridos.