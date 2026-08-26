Al menos tres muertos y más de 250 desaparecidos en China tras la potente riada en Nepal

Archivo - Imagne de archivo de la destrucción provocada por una fuerte riada en la frontera entre Nepal y China. - Europa Press/Contacto/Sunil Sharma - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este miércoles que al menos tres personas han muerto y más de 250 se encuentran en paradero desconocido debido a la potente riada registrada en Nepal, a raíz de un corrimiento de tierra que ha afectado principalmente a zonas de la frontera ente ambos países.

El último balance dado por el Gobierno chino indica que al menos 265 personas han desaparecido tras la potente riada que se ha saldado de momento con 95 muertos y más de 600 desparecidos en territorio nepalí y que ha afectado principalmente al distrito de Rasuwa y la región autónoma china de Tíbet, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

Entre los lugares que han sufrido graves daños se encuentran mercados, puentes, viviendas y puestos de seguridad, entre ellos el de Gyirong, del lado chino de la frontera. La situación ha llevado al presidente de China, Xi Jinping, a ordenar el despliegue de "todos los medios y recursos" necesarios para buscar a los desaparecidos y atender a los afectados.

El mandatario asiático, que ha instado a evacuar a todos los residentes que puedan encontrarse en peligro, ha pedido que se atienda cuanto antes a todos los heridos y afectados, a fin de minimizar el número de víctimas.