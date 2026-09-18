Al menos tres muertos y más de una decena de heridos en ataques rusos en Járkov, Yitomir y Odesa

Archivo - Vagón del tren Barvinkove-Leópolis-Chop, destruido por un ataque ruso, se exhibe en los terrenos del Museo del Transporte Ferroviario de Kiev, Ucrania. - Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han denunciado al menos tres muertos y decena de heridos este viernes en varios ataques rusos contra distintos puntos del país, incluyendo un tren de cercanías en la región de Járkov.

El ataque con drones ha provocado un incendio en el tren y llevado a la evacuación de los pasajeros. Al menos una de las personas a bordo ha muerto mientras que otros siete han resultado heridos, ha informado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en un mensaje en redes sociales.

En la región de Yitomir, dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas en ataques contra un almacén y una fábrica del distrito de Korishtse, ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

"Durante las alertas aéreas posteriores, los equipos de rescate tuvieron que evacuar a un lugar seguro", ha señalado sobre un incendio que obligó a participar a 56 miembros de los equipos de rescate y 17 unidades del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Mientras en Odesa, el gobernador de la región, Oleg Kiper, ha denunciado "un ataque masivo" ruso contra la infraestructura civil de la región. "Según datos preliminares, hay tres heridos", ha informado en redes sociales.

Kiper ha detallado el ataque ha alcanzado una zona residencial, una empresa, unos depósitos y unos almacenes, en lo que ha catalogado de "crimen de guerra" de Rusia.