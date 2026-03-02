Al menos tres muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Kramatorsk, Donetsk, imagen de archivo, - Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, según ha detallado su alcalde Oleksandr Honcharenko.

"Esta mañana Kramatorsk ha sufrido bombardeo enemigos", ha denunciado Honcharenko en una publicación en sus redes sociales, donde ha detallado que el ataque ha caído sobre las 8:14, hora local.

"Según información preliminar, tres personas murieron", ha lamentado el alcalde de esta ciudad clave del Donbás, que no descarta aún más víctimas. "Estamos estableciendo todavía las consecuencias del terrorismo ruso", ha explicado.

Kramatorsk, un importante centro industrial y militar del este de Ucrania, ha estado en el centro de la guerra con Rusia no solo desde el inicio de la invasión, hace ahora cuatro años, sino también desde el comienzo del conflicto en 2014.