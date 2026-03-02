Muere una persona en un ataque de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania

Archivo - Daños materiales tras un ataque contra Krivói Rog, en la provincia de Dnipropetrovsk, en medio de la invasión de Ucrania desatada por Rusia en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este lunes en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, según han denunciado las autoridades, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha indicado que el fallecido es un hombre de 55 años que residía en Pokrovska. "Su cuerpo ha sido recuperado por los equipos de rescate entre los escombros de una de las viviendas destruidas (en el ataque)", ha señalado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 94 drones, antes de afirmar que 84 han sido derribados. Sin embargo, ha confirmado el impacto de diez drones en cuatro puntos del país y ha alertado que "el ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo".

Por su parte, el Gobierno ruso ha recalcado que sus sistemas de defensa aérea han destruido durante la madrugada más de 170 aparatos aéreos no lanzados por las Fuerzas Armadas ucraninas, incluidos 67 en el mar Negro y 66 en la región de Krasnodar.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha especificado en su comunicado que otros 23 drones han sido interceptados en la península de Crimea --anexionada en 2014--, mientras que ocho han sido derribados en el mar de Azov, cuatro en Bélgorod, tres en Kursk y uno en Astracán, sin pronunciarse sobre víctimas o daños.