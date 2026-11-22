Archivo - Una niña de pie junto a la puerta principal de una casa en Saná, Yemen (archivo) - Mohammed Mohammed / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres civiles han muerto y más de una decena han resultado heridos en una serie de bombardeos registrados contra viviendas en los distritos de Sabr al Mawadim y Jabal Habashi, en la provincia yemení de Taiz, en el suroeste del país, según ha informado el portavoz del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de las autoridades hutíes, Anis al Asbahi.

Los ataques, registrados durante la madrugada de este domingo por la noche, han provocado también daños materiales en los inmuebles afectados. Uno de los proyectiles atribuidos a los hutíes ha impactado contra una ambulancia en Sabr al Mawadim, causando la muerte de un paramédico y heridas a otros seis.

Por otro lado, un bombardeo de aviones de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí contra las inmediaciones del centro médico de Al Abous, en el distrito de Haifan, se ha saldado con dos personas heridas.

Las víctimas han sido identificadas como la doctora Jamila Yusef Mohamed Anam, de 40 años, que ha sufrido heridas dispersas mientras trabajaba en el centro sanitario, y una niña de seis años, Sayyaf Shukri Mohamed Jaled, alcanzada por una esquirla detrás de la oreja.

El Ministerio de Salud ha condenado los ataques contra zonas residenciales, instalaciones sanitarias y trabajadores de la salud, y ha advertido de que constituyen una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Asimismo, ha reclamado a las organizaciones internacionales competentes que asuman sus responsabilidades ante las violaciones atribuidas a la coalición.