Al menos una veintena de muertos en el centro de Nigeria por un nuevo episodio de violencia intercomunitaria

Archivo - Bandera de Nigeria (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto en una aldea cercana a la localidad de Mangu, ubicada en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, como consecuencia de un nuevo episodio de violencia intercomunitaria registrado durante la madrugada de este martes.

Fuentes locales han explicado al diario 'Vanguard' que los atacantes, fuertemente armados, entraron en la aldea de Binper y registraron casa por casa, matando al menos a una veintena de personas e hiriendo a un número indeterminado de residentes.

Las víctimas han sido trasladadas a hospitales cercanos, mientras que los residentes tratan ya de localizar a las personas desaparecidas. Las autoridades locales han desplegado fuerzas de seguridad en la zona para prevenir nuevos ataques.

Alrededor de 50 personas murieron por un episodio de violencia similar a principios de julio, cuando un grupo de presuntos fulani irrumpieron en una comunidad kamuku en Tegina, matando al menos a 40 personas, entre ellas varios niños. En respuesta, seis fulani murieron en un ataque de represalia contra una plantación cercana.

Nigeria ha registrado durante los últimos años numerosos enfrentamientos intercomunitarios, especialmente en la franja central del país, a menudo motivados por disputas en torno a territorios y recursos, si bien también espoleado por las suspicacias contra los fulani --también conocidos como peul--, a los que otras comunidades acusan de alinearse con grupos yihadistas.